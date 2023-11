"Alberto Fujimori ha hecho mucho por el país, no podemos dejarlo morir en la cárcel", afirma su abogado

El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, aseguró que el expresidente es una persona que "ha hecho mucho por el país" y reiteró que su defendido debe ser liberado.

En declaraciones a la prensa, el letrado indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no decide "a quién libera y a quién no". También, aseveró que el indulto humanitario ha seguido el procedimiento regular y fue refrendado por dos presidentes del Tribunal Constitucional (TC).

"El señor expresidente es un adulto mayor que ha hecho mucho por el país. Definitivamente no podemos dejarlo morir en la cárcel. La Corte IDH no decide a quién libera y a quién no. El indulto humanitario ha seguido el procedimiento regular, avalado en la Constitución Política del Perú y aprobado y refrendado por dos presidentes del Tribunal Constitucional", declaró.