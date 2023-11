Alberto Fujimori saldría en libertad: "El Estado peruano no debería darle el indulto", según IDL

En diálogo con Exitosa, el abogado de IDL, Juan José Quispe, se pronunció tras la reciente medida del Tribunal Constitucional (TC) que permitiría la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori del penal Barbadillo. Según indicó el letrado, el Estado peruano no debería el indulto al expresidente "y menos la libertad".

El abogado remarcó que el fallo del TC expresa que esa instancia no puede modificar una resolución porque la vía de aclaración no es para precisar o modificar, sino para tratar puntos controvertidos.

"Esta es una aclaración de la resolución que dejó sin efecto el indulto. Lo que acá dicen, en primer lugar, es que el TC no se puede pronunciar sobre lo que determinó la CIDH que dijo que no se puede ejecutar la resolución de indulto de Fujimori porque esa sentencia no está en el expediente, por tanto, no se puede valorar", expresó.