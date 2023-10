"Alberto Otárola no resistiría un Congreso con políticos de verdad y no de juguete", afirma Juan Sheput

En entrevista a Exitosa, el excongresista de la República, Juan Sheput, aseguró que el premier Alberto Otárola "no resistiría un Congreso con políticos de verdad, y no de juguete, porque su labor es desastrosa".

Según expresó, el actual Gobierno de la presidenta Dina Boluarte es "desastroso", en diversos ámbitos de múltiples servicios hacia la población.

Durante diálogo con Katyuska Torres y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, el exlegislador Sheput, manifestó que el Congreso de la República habría cedido ante el Poder Ejecutivo.

"Este Gobierno no es bueno. Si este Gobierno aparenta normalidad es porque el Congreso ha claudicado de sus funciones, porque no hay Congreso en la práctica. Otárola no resistiría un Congreso con políticos de verdad, y no de juguete, porque su labor es desastrosa", declaró a nuestro medio.