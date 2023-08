Alberto Otárola respondió a la Contraloría: Presupuesto para fenómeno El Niño se ejecutará a plenitud

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola respondió a las declaraciones de la Contraloría sobre el presupuesto asignado para la prevención del fenómeno El Niño.

Durante conferencia de prensa, el premier realizó un aclaramiento sobre el presupuesto destinado a materia de prevención frente a una posible llegada del Niño Costero.

El presidente del Consejo de Ministros, se refirió a las manifestaciones del contralor general de la República, Nelson Shack, respecto que, a la fecha, únicamente se habría ejecutado el 5,6% del presupuesto destinado a obras de prevención frente al fenómeno de El Niño.

Además, Otárola afirmó que recientemente se habrían aprobado diversos proyectos sobre dicha materia, por ejemplo, sobre el tema de autoridad para la Reconstrucción con Cambios, afirmó que al cierre del presente año se ejecutará al 100% su presupuesto.

Asimismo, tras los cuestionamientos brindados por el contralor general de la República, Otárola Peñaranda aseguró que en setiembre se tendrá el 44% de avance, en octubre el 75% y en noviembre el 99%.

Cabe mencionar que, Otárola, anunció que se ha invertido 1 514 millones de soles y antes de diciembre se va a invertir 1 769 en actividades de limpieza, descolmatación en los causes se los ríos y quebradas, adquisición de maquinarias y vehículos, así como mallas de contención.

Durante la presentación de resultados del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional, el contralor general de la República, Nelson Shack, informó que el Gobierno de Dina Boluarte solo ha invertido el 5.6% del presupuesto asignado para la prevención del fenómeno El Niño.

De igual forma, el titular de la CGR indicó que su entidad "acompaña" durante los controles concurrentes, debido a que solo fiscalizan cuando las entidades ejecutan gastos.

"¿Y cuánto han gastado hasta ahora? 6%, esto es lo que han gastado. Dicen 'sí, pero la Contraloría no hace control concurrente' papá en control concurrentes yo te acompaño, yo no camino por ti, yo hago control concurrente a lo que ejecutas. Si no ejecutas ¿Qué cosa quieres que mire?", declaró.