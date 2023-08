Alberto Otárola: "Si se comprueba que un policía pagó por el ascenso, no debe pertenecer más a la PNP"

El premier Alberto Otárola condenó los presuntos ascensos irregulares en la Policía Nacional del Perú (PNP) y afirmó que los agentes involucrados deberán ser separados de la institución si hallan pruebas que evidencien las acusaciones en su contra.

Las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros tuvo lugar durante la mañana de este martes 22 de agosto, en el marco del inicio de la Semana Climática. Allí, el titular de la PCM aseguró que el gobierno de Dina Boluarte rechaza este tipo de conductas y sostuvo que se deben tomar las medidas del caso por respeto a la PNP.

"El ministro del Interior va a comunicar las decisiones. Personalmente, yo creo que si se comprueba que un policía ha pagado por el ascenso, no debe pertenecer más a la institución. No solo por los indicios, sino por respeto a la institución policial. Eso es lo que pensamos desde el gobierno de Dina Boluarte", declaró.

En esa misma línea, informó que será el ministro del Interior, Vicente Romero, quien deberá comunicar la decisión de la mencionada cartera frente al caso de los ascensos irregulares en la PNP.

Al respecto, el titular del Mininter informó que solo están a la espera de la documentación correspondiente para tomar las medidas pertinentes. De acuerdo con sus declaraciones, han solicitado en qué nivel estarían comprometidos los generales señalados.

"Las instituciones, muchísimas, tienen altos niveles de corrupción. Le puedo afirmar que a quien habla y al comandante general de la PNP, Jorge Angulo, no le tiembla la mano. Cuando cosas que se tienen que tomar decisiones, lo hacemos de acuerdo a ley, tengan la plena seguridad", aseguró.

Como se recuerda, el ministro del Interior se pronunció este lunes sobre los presuntos ascenso irregulares en la PNP y mostró su total rechazo frente a esta situación.

Incluso, Vicente Romero advirtió que todo aquel efectivo policial que haya fallado a su juramento al país deberá dejar de su cargo en la institución, ya que no se tolerarán agentes con conductas ilícitas en la Policía.

"El tema de la corrupción y de aquellos policías que juramentaron en algún momento por su país, por la patria, y no cumplieron, sin duda, se van, van a dar un paso al costado. Nosotros no lo podemos permitir. La PNP no alberga aquellas personas que cometen ilícitos", señaló con anterioridad.