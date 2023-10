Alcalde de Jesús María: "De cada 10 delincuentes que yo he capturado, 8 son extranjeros"

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, reveló que de cada 10 delincuentes que han logrado capturar, 8 son extranjeros. Además, criticó que estos sean puestos en libertad pues "después de 4 días" vuelven a su distrito a delinquir.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el burgomaestre aseguró que los hampones entran al Perú "como Pancho en su casa" y reprobó que el país demorara tanto tiempo en cerrar sus fronteras.

"Fuimos el único país que tuvo las fronteras abiertas cuando ya todo Sudamérica había cerrado las fronteras. Hemos permitido el ingreso de delincuentes a nuestro país (...) Entran a Lima y al Perú como Pancho en su casa, hacen lo que quieren aquí. De cada 10 delincuentes que yo he capturado, 8 son extranjeros y después de 4 días vuelven a mi distrito a delinquir", declaró.

Asimismo, Gálvez Olivares reprendió la decisión del ministro del Interior, Vicente Romero, de no ampliar el estado de emergencia en otros distritos de Lima Metropolitana.

"Me parece un error porque Lima está en emergencia no solamente dos distritos. Estamos haciendo que los delincuentes migren a otros distritos y no se está tomando el toro por las astas. Tomemos decisiones radicales, si tenemos que pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas, que salgan a custodias las instituciones", mencionó.