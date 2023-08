Alcalde de Magdalena sobre 'Plan Boluarte': "Tratan de matar el león con un matamoscas"

En comunicación con Exitosa, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, se refirió al 'Plan Boluarte' anunciado por el premier Alberto Otárola. Según indicó, no hay "estrategia" alguna contra la delincuencia y se trata de meras "normas sueltas".

En entrevista con el programa 'Informamos y Opinamos' conducido por Karina Novoa, el burgomaestre de Magdalena señaló que, en cuanto a las nuevas normas a implementar, ninguna mejorará radicalmente la seguridad que requiere la ciudadanía.

"No hay ningún plan ni estrategia. Se trata de normas sueltas que ni todas juntas significan mejoría radical para la seguridad ciudadana del país (...) hay normas que no son necesarias (...) otras que van a atacar problemas menores (...) eso no significará ningún cambio (...) 'se quiere matar al león con matamoscas'", declaró a nuestro medio.