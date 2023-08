Alcalde de La Molina pide al Tribunal Constitucional 180 días más para derribar 'Muro de la Vergüenza'

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, pidió al Tribunal Constitución (TC) 180 días más para derribar el 'Muro de la Vergüenza', construcción que divide su jurisdicción con Villa María del Triunfo (VMT).

En conversación con el programa 'Informamos y Opinamos' conducido por Karina Novoa, el burgomaestre se refirió sobre las declaraciones del magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, quien calificó de racista la edificación que divide ambos distritos.

"He enviado una una carta al TC solicitando una ampliación de ciento ochenta días, existe la voluntad política y lo vamos a hacer (...) Debo rechazar enfáticamente el tema social, el tema racista. El Perú no necesita más enfrentamientos queremos fraternidad, solidaridad, queremos unidad. No puede salir un tribuno a hablar de racismo, diferencias sociales", declaró.

Asimismo, el titular de Municipalidad de La Molina precisó que se ha demolido el 20% del denominado 'Muro de la Vergüenza'.

"En principio yo no le llamaría muro, ni 'Muro de la Vergüenza' como lo quieren satanizar. Es una pirca de un metro diez que en un 20% del total de la pilca ha sido ya demolida. Hemos cumplido en un 20%, ayer desgraciadamente el tribuno no fue a la parte que hemos demolido sino se presentó por la puerta uno, no por la puerta dos", agregó.

Sin presupuesto

En esa misma línea, el alcalde informó que recibió un municipio quebrado con un déficit de 100 millones de soles, por lo que argumentó que se le dificulta cumplir con la resolución del TC lo más pronto posible.

"Como autoridad local soy respetuoso del Estado de derecho, en consecuencia, respeto el pronunciamiento del TC y lo vamos a cumplir (...) Hemos recibido una municipalidad quebrada con un hueco de cien millones de soles. Entonces, para hacer la destrucción total de un muro necesitamos maquinaria, necesitamos dinero", mencionó.

Además, Uceda Guerra-García señaló que el costo de la demolición sería aproximadamente entre 300 mil a 500 mil soles y que estaría terminado en enero del 2024 "a más tardar".

"Eso debe costar cerca de 300 mil, 400 mil, medio millón de soles que no tengo. También, tengo que priorizar otras cosas, pero lo que quiero decirles es que yo tengo que gastar el presupuesto que me han dejado y que ha sido aprobado el año pasado (...) Además, el año pasado no existía la sentencia, esta sentencia ha sido emitido la tercera semana de enero de este año y yo he asumido el cargo el primero de enero", añadió.

Por estos motivos, el alcalde de La Molina solicitó al Tribunal Constitución 180 días más para derribar el 'Muro de la Vergüenza', ya que actualmente no cuenta con el presupuesto para derribar en su totalidad la construcción que divide a su jurisdicción y VMT.