Alcalde de San Juan de Lurigancho rechaza estado de emergencia: "Estamos en la misma situación"

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, rechazó una ampliación del estado de emergencia en su distrito. Según indicó, sus vecinos viven la "misma situación" que antes de la medida del Gobierno de Dina Boluarte frente al incremento de la delincuencia.

Desde el asentamiento humano 'El Sauce', el burgomaestre señaló que su jurisdicción no requiere de la disposición ejecutiva, si esta posee las mismas características que tiene hasta el momento.

En ese sentido, Maldonado Amao dijo que, si bien en los primeros días de la declaratoria hubo ciertas diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), ahora tales acciones no vienen siendo replicadas.

Agregado a ello, contó que tuvo una conversación con el ministro del Interior, Vicente Romero, donde le solicitó mayor presencia de militares en las calles, pero todo terminó en un simple pedido sin respuesta.

"No tenemos la presencia de las Fuerzas Armadas, no tenemos el número de la Policía, que teníamos en el inicio, no tenemos un dominio territorial muy fuerte por parte del Estado. He exhortado al ministro del Interior, he solicitado que haya mayor presencia de las Fuerzas Armadas, pero esto ha quedado en un pedido, no ha sido atendido", añadió en su intervención.