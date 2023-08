Alejandro Soto: "Duela a quien le duela, he sido ungido como presidente del Congreso"

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, respondió a los cuestionamientos sobre su designación al frente de la Mesa Directiva y afirmó que, "duela a quien le duela", ha sido ungido en dicho cargo, por lo que insta a sus opositores a respetar esta decisión.

Los pronunciamientos del congresista tuvieron lugar en el medio local RTV El diario del Cusco, donde sostuvo que respeta la postura de quienes están en su contra y desean presentar una moción de censura. Sin embargo, recalcó que, de igual manera, hay un sector del Parlamento que confía en él.

En esa misma línea, el presidente del Congreso se refirió a los señalamientos que lo acusan de haberse librado de una condena por estafa a través de una ley que él mismo aprobó.

Al respecto, Alejandro Soto aseguró que este tipo de acciones solo lo descalifican como persona y no tendrán mayor injerencia en su permanencia al frente de la Mesa Directiva del Legislativo.

"O sea, es como que me digan que yo tengo (una) casa que no tiene licencia de construcción o que me digan que yo, este...me he acogido a una supuesta ley que me ha beneficiado. Con eso, ¿qué cosa van a lograr? solamente descalificarme como persona, pero eso no va a decidir mi futuro como presidente del Congreso", declaró.