Alejandro Soto: "Me someto a todas las investigaciones, demostraré que no he cometido delito alguno"

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que tras la solicitud de la Procuraduría de iniciar diligencias preliminares en su contra por el presunto delito de concusión, se someterá a las investigaciones correspondientes y demostrará que no ha cometido "delito alguno".

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Soto hizo de conocimiento público que dejará que la Fiscalía y el Poder Judicial se encarguen de realizar las diligencias de ley.

"Con la conciencia tranquila, me someto a todas las investigaciones que se hagan en la Fiscalía, el Poder Judicial y todas las instancias ante las cuales demostraré que no he cometido delito alguno", escribió Soto.