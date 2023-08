Alejandro Soto: Video confirma que madre de su hijo acudió a su juramentación como presidente del Congreso

Un video constató que Lizeth Peralta Salas, madre del hijo de Alejandro Soto, fue invitada de honor en la juramentación del congresista de Alianza para el Progreso (APP) como presidente del Congreso, cuando este aseguró que no tenían vínculo alguno.

En las imágenes se observó a la presunta expareja del parlamentario cargando a su descendiente, en Palacio Legislativo, cuando se llevaba a cabo la ceremonia oficial.

El titular de la Mesa Directiva del Parlamento tuvo tales declaraciones para rechazar que haya contratado a Yeshira Peralta Salas, en su despacho, porque solo era su cuñada.

En su momento, el legislador aseguró que tuvo una "relación fugaz" con la mamá de su hijo, por lo que no puede calificarse como "familia" a la referida trabajadora de su bufete congresal.

"No es mi esposa ni soy su conviviente. (¿Sigue trabajando con usted?) Claro, dos años que trabaja, es una cuzqueña. (¿Es la hermana de su pareja?) No, no es mi pareja. (¿Su expareja?) Tampoco, tuve una relación fugaz. (Pero usted es el padre del hijo) De un niño de 11 meses que se le está exponiendo innecesariamente", declaró.