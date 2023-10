Alex Flores: "solución a crisis política es adelanto de elecciones y forma más rápida es vacancia de Dina Boluarte"

En entrevista a Exitosa, el congresista Alex Flores, firmante de la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, dijo que el país está en una crisis política y la forma de superarla es el adelanto de elecciones, que se propiciaría "más rápido" con la destitución de la mandataria.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el legislador apuntó que en este contexto caótico los miembros de la representación nacional deberían conciliar.

En ese sentido, el ex-perulibrista indicó que los firmantes de la moción de vacancia están conversando con los demás miembros del hemiciclo congresal a fin de conseguir los 87 votos necesarios para que Boluarte Zegarra sea expulsada de la presidencia del Perú.

Agregado a ello, Flores Ramírez sostuvo que un sector de la derecha ya percibió que el actual gobierno no tiene un rumbo fijo o planes a futuro.

"Nosotros estamos socializando, conversando con diversos congresistas y bancadas (...) Hay una desazón de los parlamentarios aún de derecha, que han estado actuando como oficialistas de Dina Boluarte, porque este Gobierno no tiene rumbo, no tiene planes, no ata o desata", añadió en su intervención.