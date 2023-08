Américo Gonza sobre ascensos irregulares: "Ningún congresista tiene incidencia"

El congresista de Perú Libre (PL), Américo Gonza, negó las declaraciones de colaboradores eficaces que los sindican como integrante de una red criminal que propició ascensos irregulares en la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

En el Palacio Legislativo, en el Centro Histórico de Lima, indicó que ningún integrante de la representación nacional tiene "incidencia" en las promociones de los agentes de las fuerzas del orden.

En ese sentido, el legislador sostuvo que sus visitas a Palacio de Gobierno se debieron a su amistad con el vacado expresidente Pedro Castillo y para notificar los problemas que tenía Cajamarca, la región que representa.

"Yo nunca he negado que me haya reunido con Pedro Castillo. Somos amigos de la campaña, somos del mismo partido, hicimos campaña juntos y los amigos se visitan. Yo he ido en esos términos a Palacio para proponer la solución a la problemática de mi región Cajamarca y a conversar sobre los proyectos de ley que teníamos para encaminar las propuestas que teníamos como Gobierno", indicó.

Por otro lado, Gonza Castillo mencionó que Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial de Perú, lo acusa en sus intervenciones con la Fiscalía por la mala relación que tuvieron desde un primer momento.

A detalle, el integrante de la bancada de PL aseveró que el exfuncionario no compartió prueba alguna al Ministerio Público (MP) porque no tuvo ninguna clase de coordinación ilícita con él.

"El señor Pacheco es colaborador eficaz. Ha entregado todos sus mensajes, pero no tiene ninguno mío. Tampoco tiene una llamada mía. Nunca he coordinado con él. Desde el primer momento no nos llevamos bien porque yo recibí quejas contra él porque lo señalaban como que no era idóneo para estar al lado del presidente", agregó.