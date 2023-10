Américo Gonza sobre Dina Boluarte: "Está en el extranjero cuando aquí el pueblo se está desangrando"

En diálogo con Exitosa, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, manifestó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra de viaje en el extranjero "cuando aquí el pueblo se está desangrando" debido a la inseguridad ciudadana.

Mediante declaraciones a nuestro medio, Gonza se refirió a la moción de vacancia contra la mandataria el cual fue presentada por "incapacidad moral permanente" tras realizar viajes al extranjero.

Durante diálogo con Katyuska Torres y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, el parlamentario señaló que la jefa de Estado ha realizado su último viaje hacia Europa mientras el Perú se encuentra atravesando diversos problemas en cada sector distinto.

"La presidenta está en el extranjero cuando aquí el pueblo se está desangrando, la población, la inseguridad, no hay un plan acertado, el estado de emergencia es un fracaso, el ministro del Interior ya no da para más", afirmó a Exitosa.

Asimismo, Gonza manifestó que ante las dificultades que atraviesa el país el Poder Legislativo ha actuado ejecutando la vacancia presidencial, a pesar de no contar con los votos necesarios para destituir a Dina Boluarte.

"De repente no alcanzaremos los votos, pero le estamos diciendo a la señora mire lo que usted no está haciendo o lo que usted está dejando de hacer o lo que está haciendo mal. Lo logremos o no es algo que nos sirve para mostrar su descontento frente a lo que está sucediendo", declaró el legislador.