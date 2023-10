Anderson pide la renuncia del ministro de Economía tras anuncio de Moody's: "El Congreso no lo va a sacar"

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Carlos Anderson pidió al ministro de Economía, Alex Contreras, renunciar al cargo "si tiene un poquito de amor propio", ello tras el anuncio de Moody's acerca de que el Perú ya está en recesión.

"El Congreso no lo va a sacar"

En diálogo con la prensa en Palacio Legislativo, el parlamentario no agrupado instó al funcionario a dar un paso al costado; dado que la representación nacional no lo sacará del Ejecutivo.

"El ministro (Alex Contreras) debe renunciar porque aquí no lo van a sacar, si él tuviera un poquitito de amor propio se daría cuenta de que su gestión es un fracaso", expresó.

En ese sentido, Anderson hizo hincapié en las continúas negativas del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a aceptar que el país está en un retroceso. Esto para asegurar que tarde o temprano la verdad termina conociéndose.

"Es muy bueno para vender historias, pero en algún momento la realidad te alcanza. Él único que le falta reconocer, que el Perú está en un marasmo económico, es el ministro de Economía", añadió en su intervención.

Finalmente, dijo que el funcionario no tiene excusas para obtener los peores resultados de PBI en 25 años. "¿Hubo covid-19 este año? No, yo como economista no puedo entender", indicó.

Moody's afirma que el Perú ya está en recesión

Como se sabe, la calificadora de riesgo Moody's indicó que el Perú ahora sí se encuentra "en recesión económica", pese a que el MEF y el Banco Central de Reservas (BCR) lo negaron en repetidas ocasiones.

En entrevista a Gestión, Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's Investor Services, apuntó que con los resultados obtenidos en agosto puede considerarse que el país registra un retroceso.

Agregado a ello, Reusche dijo que si bien "no es bonito decirlo" tal coyuntura ya es una realidad en el Perú. "Lo cierto es que es un año bastante complicado con una serie de shocks imprevistos", sostuvo.

Así, el representante de Moody's, dio cuenta que la calificadora ha reducido su proyección de la economía peruana de 1,3% a 0,6%, con riesgo a la baja.

