Audio de Nicanor Boluarte: El hermano de la presidenta "no me estaba direccionando", dice exasesora de Dina Boluarte

En entrevista exclusiva con Exitosa, la exasesora de Dina Boluarte en su campaña a la vicepresidencia del 2021 por Perú Libre, Maritza Sánchez, aclaró que el hermano de la ahora jefa de Estado, Nicanor Boluarte, "no me estaba direccionando" ni dando "una disposición a ejecutar" en el audio expuesto por Epicentro.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la también profesora aseguró que nunca recibió algún tipo de orden por parte del hermano de la mandataria, eso en el marco de la censura al entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo, allá por el año 2021.

"Él no me estaba direccionando ni mucho menos dando alguna disposición que yo vaya a ejecutar en todas las gestiones que he podido realizar [...] ninguna de esas recomendaciones han sido seguidas porque ya teníamos un plan de retorno a clases", dijo para nuestro medio.