Balcázar defiende su elección como presidente de Comisión de Educación a pesar de avalar matrimonio infantil

En entrevista a Exitosa, el congresista José María Balcázar defendió su elección como presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, a pesar de avalar el matrimonio infantil.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el legislador sostuvo que se encuentra preparado para liderar el equipo especial por su amplia experiencia en la enseñanza universitaria.

"¿Cómo no voy a ser un hombre competente? Yo soy profesor universitario hace muchísimos años; además de ser magistrado del Poder Judicial. De tal manera que yo quisiera demostrarme quién es el más capaz. En el 19 de los 20 votos que me han dado ¿alguien se ha quejado? No, sí ven mi curriculum yo tengo una larga data de vida universitaria", declaró.