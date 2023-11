Bono extraordinario en el Congreso: Conoce qué parlamentarios devolvieron los casi 10 mil soles

Tras el anuncio de la Mesa Directiva del Congreso de la República de otorgar un "bono extraordinario" por casi 10 mil soles (2 UIT) a trabajadores del Legislativo, conoce que parlamentarios devolvieron dicho monto.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora Flor Pablo publicó el comprobante que demostraba la devolución de los S/9.900 "para que retorne al tesoro público".

"He cumplido con realizar la devolución de los S/9.900, correspondientes al bono extraordinario. Aquí adjunto el comprobante de la transferencia a la cuenta del Congreso en el Banco de la Nación, para que retorne al tesoro público", escribió en la publicación.

Asimismo, la congresista no agrupada indicó que en un "contexto de crisis" el Legislativo debe tener gestos concretos para demostrar que sirven a los peruanos "sin privilegios y sin distinciones".

Por medio de un documento, el congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, indicó que las "magras condiciones socioeconómicas" de los peruanos merecen mejores atenciones del Gobierno y Congreso.

El parlamentario de la bancada Renovación Popular, Alejandro Muñante, es el tercer parlamentario que devuelve el bono de casi S/ 10 mil, quien no consideró pertinente recibir dicha suma de dinero.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para informar que he procedido a devolver el bono de 9 mil 900 soles por no considerarlo pertinente y cuya motivación no ha sido debidamente justificada. Esto obedece a una decisión estrictamente personal", se puede leer en el oficio enviado al Oficial Mayor del Legislativo.