Breña: Mujer denunció que fue agredida por policías durante intervención

Abuso de autoridad. Una mujer denunció que policías de la Comisaría Chacra Colorada del distrito de Breña la agredieron mientras realizaban una intervención al automóvil que ella conducía junto a su acompañante.

El hecho tuvo lugar en la cuadra 6 del Jr. Aguarico a escasos metros de dicha dependencia policial. Según el parte policial, la agredida habría ofendido de manera verbal a los efectivos del orden tras observar que se habían acercado a su acompañante para intervenirla por presuntamente haber bebido licor.

Por otro lado, cabe señalar que la Fiscalía e Inspectoría General del Perú se encuentran al tanto de lo sucedido para el seguimiento del caso correspondiente y profundizar en las investigaciones que esclarezcan los hechos.

La presunta agredida grabó imágenes de lo ocurrido y las presentó a Primera Edición de América Televisión.

En el video se observa que dos policías la tienen agarrada por ambos brazos y uno de ellos la toma por el cuello. Es en ese preciso momento que la arrinconan contra el patrullero entre jaloneos.

Por su parte, su compañera vocifera para que la dejen tranquila, mientras los agentes del orden hacen caso omiso a sus reclamos. Finalmente, los agentes logran su cometido y logran subirla a su unidad y llevársela a la comisaría para su identificación.

La mujer declaró para las cámaras del matutino diciendo que no se encontraba libando licor porque las latas estaban cerradas. Asimismo, dijo haber sido agredida sin motivo aparente.

"Le dije: 'maestro mire, las latas están selladas'. Se molestó conmigo, me agarró del pecho y me botó contra una pared de allí del mismo condominio. Yo no he estado haciendo ningún escándalo, ni he bebido alcohol en la vía pública", señaló para dicho medio.