Carlos Anderson cuestiona el cambio de ministros: No hay cambio de dirección, sigue Alberto Otárola

El congresista Carlos Anderson se mostró escéptico antes el cambio de ministros realizado por el Ejecutivo en Palacio de Gobierno este miércoles. Según indicó, la renovación del gabinete ministerial solo presenta diferentes piezas, pero mantiene su misma dirección.

Las declaraciones del legislador tuvieron lugar tras la juramentación de cada uno de los nuevos ministros en Palacio de Gobierno. Al respecto, el parlamentario sostuvo que las modificaciones realizadas son señales de que el Ejecutivo mantendrá su misma línea ante la permanencia del premier en la PCM.

"Me queda claro que no hay ningún cambio. No hay un cambio de dirección, hay un cambio de piezas, pero sigue estando el señor Otárola, casi presidente de la República, que es inamovible", declaró en Panamericana.