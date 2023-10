Caso 'Los Niños': Luis Aragón califica de "show mediático" expulsión de congresistas de Acción Popular

El legislador de Acción Popular (AP), Luis Aragón, calificó de "show mediático" la expulsión de seis congresistas del partido, por estar implicados en la investigación por el caso conocido como 'Los Niños'.

En declaraciones a la Agencia Andina, el parlamentario indicó que el presidente del Legislativo, Alejandro Soto, ni la Mesa Directiva reconocerán dicha medida del partido acciopopulista.

"No creo que el presidente del Congreso, ni la Mesa Directiva reconozcan o acepten la expulsión, es bien complicado. Por eso veo esto como un show mediático del momento del secretario general (Edmundo del Águila) que busca quedar bien ante la opinión pública", declaró.

Asimismo, Aragón aseguró que no se ha cumplido el debido proceso en la expulsión de Juan Mori, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores, Gian Espinoza e Ilich López de la agrupación política y puntualizó que no ha hubo derecho a la defensa ni existió una etapa de descargos.

"Lo que dice el vocero (Darwin Espinoza) es correcto, primero porque que no se ha cumplido un debido proceso con el tema de la expulsión, no ha habido el derecho a la defensa ni ha existido una etapa de descargos. Se han vulnerado los principios del debido proceso, no sé si intencionalmente o por desconocimiento", agregó