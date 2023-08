Caso 'Mila': Dina Boluarte garantiza protección de niña violada por su padrastro en Loreto

En el marco del caso 'Mila', la presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que el Gobierno garantizará la atención y protección de la niña de 11 años violada por su padrastro en Loreto.

Durante su visita al Instituto Nacional Materno Perinatal, la mandataria señaló que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Salud (Minsa) ampararán a la menor y aseveró que no la abandonarán.

"Nosotros, desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde el Ministerio de Salud y como Gobierno vamos a proteger y amparar a la menor, la vamos a acompañar de acá para siempre, no la vamos a abandonar", declaró a TV Perú.

Asimismo, la jefa de Estado anunció que para el próximo año el MIMP contará con un mayor presupuesto con el propósito de afianzar la protección de las niñas, niños, y mujeres maltratadas.

"No podemos permitir en una sociedad democrática y de respeto violencia contra las menores, contra los menores, contra las mujeres, pero ella [Mila] no está sola. Vamos a seguir acompañando como Gobierno a las niñas, a los niños a que no sean más vulnerados en adelante", agregó.