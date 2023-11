Cavero sobre renuncia de canciller Gervasi: Es lo mínimo que tenía que hacer, brindó información no verídica

El congresista Alejandro Cavero, se pronunció sobre la renuncia por parte de la canciller Ana Cecilia Gervasi, tras la fallida reunión bilateral entre la presidenta de la República, Dina Boluarte y su homólogo de EE. UU., Joe Biden y afirmó que dicha acción es lo mínimo que debía hacer después del "papelón internacional" que hizo pasar al Perú.

Mediante declaraciones a los medios, el parlamentario de Avanza País saludó la decisión de la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), la cual se hizo pública este lunes 06 de noviembre.

De tal modo, Cavero manifestó que la canciller Gervasi habría brindado información falsa al Congreso de la República, con la finalidad que el viaje de la mandataria Dina Boluarte a Estados Unidos (EE. UU.) tenga sustento válido para autorizarlo.

Como se recuerda la Cancillería del Perú anunció que la jefa de Estado mantendría una reunión bilateral con el mandatario de EE.UU., Joe Biden, para dialogar sobre temas de interés común, sin embargo esta no se llegó a realizar "por falta de tiempo".

"La Cancillería brindó información no verídica al Parlamento para tomar una decisión, porque no es verdad que había una reunión bilateral planificada con el presidente Biden (...) Creo que se brindó información no correcta para forzar una autorización de viaje, que de otro modo evidentemente no hubiera ocurrido", dijo a los medios.