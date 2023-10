Cecilia García sobre fiscal de la Nación: Patricia Benavides no califica para ocupar un cargo tan importante

Durante el programa 'En Defensa de la Verdad', la periodista de Exitosa, Cecilia García, aseguró que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, "no califica para ocupar este cargo tan importante en el país".

La mujer de prensa criticó que la persona que lidera el Ministerio Público (MP) sea alguien que "no tiene tesis". En esa línea, cuestionó la permanencia de dicha funcionaria.

"Imagínate que, en nuestro país, hasta el día de hoy tengamos en la cabeza del Ministerio Público a una persona que no tenga tesis. Por lo tanto, no califica para ocupar este cargo tan importante en el país", indicó.

Agregado a ello, destacó que sin el referido trabajo de investigación no es posible corroborar si la titular del MP goza de legitimidad profesional para desempeñarse en el puesto. Además, manfiestó que la fiscal de la Nación ha tenido una gran cantidad de viajes.

"La fiscal sin tesis hasta ahora; con lo cual no podemos validar si efectivamente sus maestrías son válidas o no son válidas, por lo tanto no podemos validar si realmente la señora la legitimidad profesional para ejercer el cargo; se ha dado los viajes que todo el mundo no tiene idea", precisó.