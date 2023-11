Cecilia García sobre supuesta reunión entre Boluarte y Biden: "No la recibió por estar cuestionada por genocidio"

La periodista de Exitosa, Cecilia García, se pronunció sobre la reunión bilateral que supuestamente estuvo pactada entre Dina Boluarte y Joe Biden. Según indicó, el mandatario de Estados Unidos "no recibió" a la presidenta del Perú debido a que "está cuestionada por genocidio".

Durante la emisión del programa 'En Defensa de la Verdad', la mujer de prensa aseguró que al Gobierno peruano "no le interesa la gente" y "se acostumbró a mentir".

"Este Gobierno que no le interesa la gente. Este Gobierno se acostumbró a mentir, a mentirte en tu cara ¿Qué dijo la presidenta? ¿Qué dice la canciller? 'No nos hemos reunido porque los tiempos quedaron cortos' ¡Mentirosos!", afirmó.

En esa línea, se refirió al supuesto encuentro privado entre ambos mandatarios y aseguró que, con anterioridad, ya tenía conocimiento de que la reunión bilateral no se llevaría a cabo porque el objetivo en Casa Blanca era "no juntar al presidente con una presidenta cuestionada por genocidio".

"Yo les dije la semana pasada, a mi alguien de Casa Blanca me pasó el 'talán' de que estaban haciendo todas las coordinaciones y que la decisión del señor Biden, del equipo de protocolo, era no juntar al presidente con una presidenta cuestionada por genocidio", detalló.

"¿Qué es lo que habían dicho en Casa Blanca? Que no pueden reunirse con una presidenta, una mandataria, cuestionada por genocidio en cuyo país se pisotearon los derechos humanos", agregó.

En ese aspecto, destacó que Boluarte Zegarra no logró obtener una "foto formal" con Joe Biden, sino que solo se pudo visualizar imágenes de ambos presidentes tomados de la mano y caminando.

"No la recibieron porque la señora está cuestionada [...] No tienen una foto formal, no tienen una buena foto, la señora se mete cuando él está yendo por el pasadizo y se da su 'reunión previa' subiendo unas escaleras", señaló.