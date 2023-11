Censura del ministro del Interior se da en medio de una ola de inseguridad y con Dina Boluarte de viaje

La noche del último miércoles, el Congreso de la República aprobó la moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, en medio de un preocupante escenario en donde la inseguridad ciudadana se ha apoderado del país y la presidenta Dina Boluarte continúa de viaje en Estados Unidos.

Tras la decisión del Pleno del Parlamento, el aún titular del Ministerio del Interior deberá de presentar su renuncia ante la jefa de Estado y ella tendría un plazo de 72 horas para aceptar la dimisión del ministro de Estado, según el Reglamento Interno del Congreso.

En entrevista con Exitosa, el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Montoya, afirmó que Romero Fernández fue censurado en medio de una crisis de inseguridad nunca antes vista y que viene en aumento.

Por ello, dijo esperar que el Gobierno tenga ya un reemplazo para designar, debido a que, según precisó, "no puede dejar de actuar" frente a la ola de delincuencia que vive el país.

"El ministro se va en una crisis de inseguridad 'in crescendo' nunca vista y que viene en aumento. Me imaginó que el Ejecutivo ya debe de tener alternativas para tener ya un ministro designado porque no puede dejar de actuar frente al problema de inseguridad que vive el país", expresó.