César Bazán sobre acusación contra Patricia Benavides: "En este momento ella no es la investigada"

En entrevista con Exitosa, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), César Bazán, sostuvo que a pesar de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es acusada de liderar una presunta banda criminal, "en este momento ella no es la investigada" sino solo sus tres exasesores detenidos.

Durante el dialogo con Katyusca Torres Aybar en 'Exitosa Te Escucha', Bazán Naveda explicó que es la misma fiscal de la Nación, quien toma la decisión de elegir al encargado de realizar dicha investigación.

"Todos los fiscales tienen una obligación señalada por la ley, no es que un fiscal sea mejor que otro para hacer la investigación (...) lo decide la fiscal de la nación (...) ella no es la investigada, los investigados son los tres que han sido detenidos", declaró a nuestro medio.

Asimismo, precisó que aproximadamente en 10 días recién se podrá definir si se abre o no una investigación contra Patricia Benavides debido a que aún no está probado que haya cometido dicho delito en favor de diferentes miembros del Congreso de la República.

"Se piensa que estas personas han estado en contacto con gente del Congreso de la República y de otras instituciones y que a través de eso habrían cometido algún tipo de delito (...) todavía no está probado (...) es una hipótesis de trabajo (...) dentro de 10 días se tendrá que definir si se abre o no la investigación al respecto", indicó.

En esa línea, el decano del Colegio de Abogados señaló que debido a que Patricia Benavides no ha sido destituida de su cargo como fiscal de la Nación, es su derecho y obligación distribuir a los demás fiscales para que ejerzan la función que sea más útil para el Ministerio Público.

"En este momento no se ha destituido a la fiscal, simplemente se le ha pasado de una oficina a otra oficina y eso no es un acto apelable (...) Ella no es la investigada, sigue siendo la fiscal de la Nación y es su derecho y obligación distribuir a los fiscales para que realicen su función en el lugar que ella estima que sean más útiles para la institución", agregó.