César Hinostroza: Comisión Permanente aprueba acusar a exjuez por presunto tráfico de influencias

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda acusar al exjuez supremo, César Hinostroza Pariachi, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

Con 20 votos a favor y ninguno en contra, el grupo de trabajo admitió que el documento sea sustentado ante el Pleno por la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, quien tuvo a su cargo el caso.

Con 20 votos a favor, la #ComisiónPermanente aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional 75, contra el ex juez supremo, César Hinostroza. 📌La congresista Lady Camones sustentará el informe final ante el #PlenoDelCongreso . pic.twitter.com/fH0cbTpCjt

De acuerdo con la denuncia, Hinostroza Pariachi es acusado de haber instigado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona Postigo, con el propósito de interceder para la renovación del contrato de Brian Rojas Alonso en la Unidad de Cobranzas de la referida institución.

Asimismo, la misiva le atribuye al exjuez supremo haber invocado poseer influencias reales para la renovación del contrato administrativo de servicios de Idalia Guerrero Sosa en el Poder Judicial (PJ).

En una sesión virtual a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, César Hinostroza cuestionó la existencia de suficientes pruebas para autorizar la apertura de un proceso penal contra altos funcionarios públicos, como los jueces supremos o ministros.

En esa misma línea, el exjuez supremo hizo mención de un caso similar en que el Ministerio Público archivó una denuncia por falta de evidencia. En esa línea, argumentó algunos delitos podrían estar prescritos, generando controversia sobre la necesidad de investigar casos que ya han sido analizados por varios años.

"Esta subcomisión se va a pronunciar sobre si es que lo que denuncia la Fiscalía es delito o no, pero no solamente en la cuestión teórica sino ¿qué elementos de convicción me está presentando para nosotros autorizar que le abran proceso penal?", expresó Hinostroza.