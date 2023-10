Condena a Vladimir Cerrón: Margot Palacios niega conocer la ubicación del líder de Perú Libre

06/10/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la congresista vocera de Perú Libre, Margot Palacios, se pronunció en el marco de la condena de prisión ordenada contra Vladimir Cerrón y aseguró no tener información respecto a la ubicación del líder del partido del lápiz.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, la parlamentaria indicó que el asesor legal de Cerrón Rojas tendrá que brindar declaraciones sobre la reciente resolución del Poder Judicial (PJ).

"No he tenido un contacto. En todo caso, su asesor legal tendrá que pronunciarse en relación a ese tema. No tengo información (...) No hemos tenido contacto, en relación sobre su paradero, sería mentir si le digo que yo sé donde se encuentra", declaró.

Asimismo, la legisladora rechazó la condena de 3 años y 6 meses de cárcel efectiva contra el líder del partido del lápiz y aseguró que no existen fundamentos para ello, debido a que la obra del 'Aeródromo Wanka' no existió.

"Rechazar la sentencia de 3 años y 6 meses de cárcel efectiva, frente a fundamentos que no existen porque la obra sobre la 'Aeródromo Wanka' no existió. No hubo un perfil, no hubo desembolso de de dinero ni de parte del sector privado ni del sector estatal ¿Bajo que se le está sentenciando si no hay pruebas?", agregó.

"No existe ningún perjuicio al Estado"

En esa misma línea, la vocera de Perú Libre señaló que no existe ningún perjuicio al Estado por parte de Vladimir Cerrón, ya que el gobernador regional sucedió anuló el contrato de dicha obra.

"Se le está sentenciando por una idea que ha tenido (...) No existe ningún perjuicio al Estado, de ninguna manera. Hay que recordar que fue gobernador regional del periodo 2011-2014, cuando ingresa el nuevo gobernador regional anula este contrato, entonces no hubo ninguna acción concreta que hubo perjuicio hacia el Estado o que se cometió algún delito", mencionó.

Además, la parlamentaria apuntó que no existen garantías en el Poder Judicial para que el líder del partido del lápiz se entregue a la justicia.

"Frente una sentencia donde no hay pruebas tangibles, no hay en este momento garantías sobre el Poder Judicial para que él pueda entregarse (...) No hay seguridad de quienes hoy administran justicia en el Perú porque si dan este tipo de sentencias, es preocupante lo que está pasando con el sistema de justicia", sentenció.

De esta manera, la congresista Margot Palacios rechazó la condena de prisión ordenada contra Vladimir Cerrón y aseveró desconocer la ubicación del líder del partido del lápiz.