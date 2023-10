Congresista Flavio Cruz sobre condena de Vladimir Cerrón: "¿Quién dice que el sentenciado debe ponerse a derecho?"

El congresista de la República, Flavio Cruz Mamani, se pronunció sobre la situación actual del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón y afirmó que el hecho de tener una condena no califica que tenga que ponerse a derecho con las autoridades

En declaraciones a los medios, el parlamentario señaló lo declarado por Waldemar Cerrón, quien indicó que su hermano se entregará a la justicia peruana cuando considere sea el momento adecuado.

Además, refirió que el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP) es incapaz, ya que aún no logran capturar al líder de Perú Libre. Al respecto, agregó que un tercio de la población peruana opina igual que él.

Cabe mencionar que, Cruz Mamani, afirmó que existiría un "persecución política" debido a que Vladimir Cerrón, tiene el objetivo de lanzarse como candidato presidencial en las próximas elecciones.

En otro momento, el parlamentario de Perú Bicentenario, José María Balcázar, también cuestionó la labor de la PNP respecto a la captura de Cerrón Rojas, tras haberse ordenado 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso 'Aeródromo Wanka' en contra del líder de Perú Libre.

"¿Para qué tenemos la Policía entonces? quiere decir que no tiene los medios necesarios para capturar una persona. A la Policía hay que preguntarle 'oye que pasa ustedes no pueden capturar a un líder político' no echarle la culpa al sentenciado", expresó.