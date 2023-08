Congresista Guerra - García, de Fuerza Popular, sobre caso de Alejandro Soto: "Nosotros no blindamos a nadie"

El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra - García, negó que la bancada de Fuerza Popular pretenda proteger al titular del Parlamento, Alejandro Soto tras las denuncias en su contra.

Además, el congresista se refirió a la posición de su bancada, al no aprobar una posible censura contra Alejandro Soto.

"Que nosotros tengamos una posición política en la que creemos que la institución del Congreso no puede ser remecida en cada momento, no significaría que blindemos, nosotros no blindamos a nadie", aseguró a los medios.