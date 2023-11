Congreso: bancada de Fuerza Popular votará en bloque por censura del ministro del Interior

En entrevista con Exitosa, el congresista de la bancada de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, anunció que su agrupación parlamentaria votará en bloque para censurar al ministro del Interior, Vicente Romero.

Durante el dialogo con Karina Novoa en 'Informamos y Opinamos', el parlamentario señaló que al titular del Ministerio del Interior solo le preocupa aferrarse al cargo y que la seguridad del país 'le importa un comino'.

Asimismo, recordó que su bancada junto a otros grupos del Parlamento presentó una de las mociones de censura, la cual será discutida y votada hoy a partir de las 4 de la tarde.

En esa línea, calificó como irresponsable y frívolo a Romero Fernández porque no estaría tomando en cuenta los problemas reales de seguridad sino su propia conveniencia.

Distintos miembros del partido de Perú Libre también se mostraron a favor de la moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, debido a que afirmaron que no estaría cumpliendo con su rol como debe de ser.

Américo Gonza adelantó en horas de la mañana que la agrupación del lápiz votará a favor de la censura.

"Yo y toda mi bancada estamos decididos hace buen tiempo por la censura del ministro del interior (...) (porque) no está respondiendo no está respondiendo o no está dando solución al tema de la problemática de la inseguridad ciudadana", declaró a nuestro medio.

Por su parte, Flavio Cruz , señaló que los delincuentes hacen lo que quieren en el país porque no respetan al ministro del Interior, Vicente Romero.

"Todos dirían lo mismo pero sé que él es consciente de su acción (...) la población (...) no lo reconoce, no le tienen obediencia, hay un desacato, no hay un respeto, por eso los delincuentes hacen lo que quieren (...) no le inspiran autoridad", señaló a los medios.