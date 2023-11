Congreso: Bancada de Perú Libre votará en bloque por la censura del ministro del Interior

En entrevista con Exitosa, el congresista de la bancada de Perú Libre, Américo Gonza, adelantó este miércoles que la agrupación del lápiz votará en bloque por la censura del ministro del Interior, Vicente Romero.

Durante el dialogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el parlamentario perulibrista precisó que el titular del Mininter no estaría dando solución al tema de la inseguridad ciudadana que lamentablemente azota al país.

"Yo y toda mi bancada estamos decididos hace buen tiempo por la censura del ministro del interior (...) (porque) no está respondiendo no está respondiendo o no está dando solución al tema de la problemática de la inseguridad ciudadana", declaró a nuestro medio.