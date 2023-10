Congreso: Comisión de Ética recomienda suspender por 120 días a María Cordero Jon Tay por presunto recorte de sueldo

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el informe que recomienda suspender por 120 días a la congresista María Cordero Jon Tay por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores.

El referido documento aconsejó la suspensión y descuento del salario de la legisladora por cuatro meses, así como entregar la investigación del equipo especial al Ministerio Público (MP).

Dichas medidas, fueron sugeridas tras votación unánime de la agrupación liderada por Diego Bazán en su última sesión semipresencial en la sala Miguel Grau del Parlamento y la sala virtual Microsoft Teams.

De igual manera, la Comisión de Ética aprobó el informe de calificación contra el congresista José Alberto Arriola Tueros, iniciando así una investigación por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores.

Contrariamente, archivó dos investigaciones de calificación correspondientes a tres denuncias contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. Estas pertenecen al presunto delito de nepotismo y el recorte salarial de sus colaboradores de despacho.

Finalmente, declaró improcedente por unanimidad, 14 votos, la denuncia contra el legislador Germán Tacuri Valdivia del Bloque Magisterial.

Como se recuerda, la exfujipopulista fue acusada de realizar cobros irregulares a trabajadores de su despacho parlamentario. Aparentemente, recortó los honorarios de su personal en un 75%.

La integrante de la representación nacional exigía este monto a sus empleados, argumentando que el dinero comprende la "devolución de favores" que recibió durante la campaña electoral.

"Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito, ese es el tema. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en la campaña, o sea, yo ya quedé. No puedes estar mañana, mañana, así no son las cosas", se escuchó en un audio difundido por Punto Final.