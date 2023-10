Congreso: Informe final en minoría recomienda archivar investigación contra miembros de la JNJ

Las legisladoras Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y Nieves Limache (Perú Democrático) presentaron un informe en minoría que recomienda archivar la investigación del Congreso contra a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

A través de un documento, las parlamentarias solicitaron dicha medida contra la investigación sumaria de los magistrados, ya que su aprobación no se ajustaría a la "observancia" del debido proceso.

"Se recomienda al Pleno del Congreso se archive la investigación sumaria propuesta por la Moción de Orden N° 7565 contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por supuesta causa grave referida en el artículo 157 de la Constitución Política del Perú, en la medida que su aprobación no se ajustaría a la observancia del debido proceso ni a la verdad de los hechos", se lee en el oficio.

Asimismo, el informe señaló que los hechos denunciados no constituyen cause grave, debido a que "en algunos casos" son parte del normal ejercicio de facultades constitucionales del colegiado.

"Conforme se ha expuesto en el presente informe, los hechos denunciados en la Moción no constituyen cause grave porque en algunos casos son parte del normal ejercicio de facultades constitucionales por parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y, en otros casos, no son hechos contrastables ni existen prueba alguna que lo sustenten", agregaron.