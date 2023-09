Congreso: Presentan moción de censura contra ministro de Energía y Minas, Óscar Vera

El Congreso de la República presentó una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, por "su incapacidad y falta de idoneidad".

A través de un documento firmado por diversos parlamentarios, se especifica que el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) carece de liderazgo para ocupar el cargo.

Cabe mencionar que el oficio se observa las firmas de exintegrantes de la bancada de Acción Popular como José Arriola, Juan Mori, Ilich López, Carlos Alva y María del Carmen Alva.

El pasado 06 de junio, el ministro de Energía y Minas se presentó ante el Parlamento para responder por la interpelación en su contra. Durante la sesión plenaria, negó haber omitido infromación en sus declaraciones juradas presentadas como representante del Ejecutivo.

Las preguntas estuvieron enfocadas principalmente en la presunta omisión de sanciones administrativas en sus declaraciones y en las reuniones con el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero.

"Este hecho omisivo no ha sucedido, no se ha presentado, no se ha configurado porque los datos de las declaraciones juradas han sido subsanados", afirmó Vela ante el Parlamento.