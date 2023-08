Congreso: Renovación Popular presentaría moción de censura contra Alejandro Soto si se comprueban denuncias

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que su bancada presentaría una moción de censura contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, si se comprueban denuncias en su contra.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario señaló que si Soto Reyes no se presenta ante la Comisión de Ética estaría denotando culpabilidad.

"Si no se presenta a la Comisión de Ética estaría denotando culpabilidad y si, lo denunciaríamos definitivamente (...) Sí, de hallársele responsable, definitivamente iríamos por la censura. Es un tema que está claro para mí (...) Ya no creo en las palabras ahora veo papeles y los que ha presentando es para creer que se va a presentar en la Comisión", declaró.

Asimismo, el legislador aseguró que conversó con el presidente del Parlamento y le aseguró su presencia cuando la Comisión esté conformada en una o dos semanas.

El titular de la Mesa Directiva del Parlamento manifestó que tuvo "una relación fugaz" con la madre de su hijo para rechazar que haya contratado a Yeshira Peralta Salas, en su despacho, porque solo era su cuñada.

"No es mi esposa ni soy su conviviente. (¿Sigue trabajando con usted?) Claro, dos años que trabaja, es una cuzqueña. (¿Es la hermana de su pareja?) No, no es mi pareja. (¿Su expareja?) Tampoco, tuve una relación fugaz. (Pero usted es el padre del hijo) De un niño de 11 meses que se le está exponiendo innecesariamente", mencionó.