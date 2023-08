Crisis en Acción Popular: Congresistas renuncian a bancada por elección de Darwin Espinoza como vocero

Los congresistas Karol Paredes, José Arriola, Carlos Alva, Juan Carlos Mori, Ilich López, Silvia Monteza, Edwin Martínez y María del Carmen Alva presentaron este martes su renuncia a la bancada de Acción Popular (AP), tras la elección de su colega Darwin Espinoza, investigado por el caso 'Los Niños', como vocero de la agrupación parlamentaria para el periodo 2023-2024.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora indicó que en el grupo parlamentario se demostró un manejo parcializado e irrespetuoso a las normas internas y consideró que existió abuso de poder.

"Por todos los hechos que han venido aconteciendo a lo largo de este tiempo, que han demostrado un manejo parcializado e irrespetuoso; no solo a los miembros de la bancada que no comulgamos con el pensamiento de la mayoría; sino también a las normas internas que todos estamos obligados a respetar; sin embargo, considero que ha habido abuso de poder e imposiciones que no comparto", escribió.