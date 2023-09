Daniel Abugattás sobre Hernando Guerra García: "pisó tierra como un ciudadano común y corriente, y se murió"

En entrevista a Exitosa, el expresidente del Congreso, Daniel Abugattás, se refirió al fallecimiento del parlamentario de Fuerza Popular (FP), Hernando Guerra García, quien no recibió la atención correspondiente tras sufrir una descompensación como pudo conocerse.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exlegislador apuntó que el integrante de la Mesa Directiva sufrió un déficit que repercute a la ciudadanía "común y corriente", y terminó falleciendo.

Agregado a ello, compartió su asombro por la falta de personal médico en la posta del distrito de Punta de Bombón, donde fue llevado inicialmente; puesto que se trata de un establecimiento de Arequipa, la "segunda región más importante del Perú".

En ese sentido, Abugattás apuntó que la crisis del sistema de salud es "frustrante y desesperante" debido a la postura del Gobierno de Dina Boluarte de "no reconocer y enmendar las carencias de la situación actual".

"Es deplorable por donde lo mires, sobre todo por la actitud victoriosa de este Gobierno de no reconocer las carencias, de no enmendar, de no proponer, de no buscar ayuda, de no buscar alternativas a la situación actual. Realmente es frustrante, desesperante, te imaginas cómo estará la familia de Guerra García y de tantos peruanos que pasan lo mismo", añadió.