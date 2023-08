Darwin Espinoza reconoce crisis en Acción Popular: "Nosotros estamos tranquilos con lo que viene pasando"

En declaraciones para Exitosa, el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza reconoció que "hay una crisis política" en su bancada. Sin embargo, aseguró que están "tranquilos con lo que viene pasando".

El vocero de Acción Popular manifestó su tranquilidad ante la situación actual de su bancada la cual presenta 8 renuncias. Además, manifestó que espera un pronto diálogo con los dimitentes y que estos puedan evaluar su renuncia, ya que ellos fueron parte de una votación democrática.

"No es posible que porque no me guste una elección o me llamen a presionar para que renuncie puedan hacerlo", comentó Espinoza.