Defensor del Pueblo: "No conocí a la fiscal de la Nación hasta después de mi elección"

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró haber conocido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hasta después de su elección como titular de la entidad, la cual se produjo el miércoles 17 de mayo del presente año.

Mediante una conferencia de prensa, el titular de la Defensoría del Pueblo respondió a las preguntas formuladas en relación en su elección ante el Congreso de la República luego de revelarse una presunta implicancia en el caso de la máxima autoridad del Ministerio Público.

"Trato de demostrar que no conocía a la doctora Patricia Benavides, si no la conocía ¿cómo podía pedirle un favor? [...] No le he pedido apoyo a ninguna autoridad que abogue por mi candidatura, a nadie", dijo inicialmente.