Desastres naturales en Perú: Más del 70% de entidades públicas no tienen planes de prevención, preparación y respuesta

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Política

La Contraloría General de la República identificó que más del 70% de entidades públicas de los tres niveles de Gobierno no cuentan con planes específicos, aprobados y actualizados para la prevención, preparación y respuesta ante presencia de desastres naturales.

Dicho dato se obtuvo como resultado del Operativo Nacional de Control "Gestión del Riesgo de Desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023".

Resultados a nivel nacional

El control gubernamental se realizó a una muestra de 856 entidades públicas en las 25 regiones del país con el mismo número de intervenciones (visitas de control) en un período que comprendió del 1 de junio al 11 de agosto de 2023.

Del mencionado total, el 72% (618) entidades públicas no cuentan con el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (PPRRD), el 84% (717) no cuentan con el Plan de Preparación (PP), 80% (628) no cuentan con Plan de Operaciones de Emergencia (POE) y, por último, el 91% (779) no cuentan con Plan de Continuidad Operativa (PCO).

Las intervenciones de control a nivel de gobierno nacional supervisaron 207 entidades del Poder Ejecutivo, universidades, empresas del Estado, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Poder Legislativo y Judicial.

A nivel regional se supervisaron 59 entidades, de las cuales 24 corresponden a gobiernos regionales y 35 a entidades como direcciones regionales, proyectos y otros.

Mientras que a nivel de los gobiernos locales se visitaron 590 entidades entre municipalidades distritales, provinciales y empresas municipales.

Otros planes no hallados

En el operativo, también se identificó que la mayor parte de las entidades no cuentan con Planes de Educación Comunitaria (83%-708 entidades), Planes de Rehabilitación (84%-723 entidades) y Planes de Contingencia (58%-499 entidades).

Asimismo, a raíz de los resultados, el informe consolidado con los resultados del operativo fue notificado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que se adopten las acciones correctivas que permitan proteger la vida de la población.

Desastres naturales en el Perú

Es importante resaltar que, el Perú es un país expuesto a riesgos de desastres naturales como los ocurridos con el ciclón Yaku, el fenómeno El Niño Costero, las heladas y friajes, entre otros.

Por ello, a través de la Ley N° 29664 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y desarrollar la preparación ante situaciones de desastre.

