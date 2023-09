Digna Calle anuncia que no irá a trabajar de manera presencial al Congreso tras llegar de EE.UU.

La congresista Digna Calle informó que no irá a trabajar de manera presencial al Congreso de la República pese a haber llegado al Perú tras legislar virtualmente más de 7 meses en Estados Unidos (EE.UU.).

El anuncio de la parlamentaria de Podemos Perú tuvo lugar el último domingo 10 de septiembre en entrevista para Cuarto Poder, donde sostuvo que solo irá a su despacho para encontrarse con sus electores.

Según considera, no necesita ir al pleno del Parlamento ante la posibilidad de seguir laburando desde la distancia.

"Yo no voy a ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo", declaró la legisladora.