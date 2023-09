Digna Calle busca renunciar: "No quiero pertenecer a este Congreso de la República"

En diálogo con Exitosa, la congresista Digna Calle compartió su intención de abandonar el Congreso de la República. Según indicó, no quiere tener las manos manchadas de sangre tras lo ocurrido en las manifestaciones.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, la legisladora recalcó que uno de sus principales motivos es que el Parlamento actual estaría "de espaldas" ante las necesidades del país. Por esta razón, asegura que defenderá su proyecto de ley para que los legisladores puedan renunciar a su curul.

"Yo ya no quiero pertenecer a este Congreso de la República que está de espaldas al país, que no ve lo que la población necesita. Yo no puedo estar en ese Congreso y vengo a defender el PL que he presentado para que un congresista pueda renunciar", declaró a nuestro medio.