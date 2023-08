Digna Calle "no incumple el reglamento" con pedido de licencia, según exoficial mayor del Congreso

El exoficial mayor del Congreso de la República, José Cevasco Piedra, aseguró que la congresista Digna Calle no ha incumplido el reglamento del Parlamento con su último pedido de licencia personal por 60 días.

Las declaraciones del experimentado funcionario en derecho parlamentario tuvieron lugar este sábado 05 de agosto en entrevista para Radio Nacional. Allí, el también economista señaló que este caso está exhibiendo los errores del Legislativo en la regulación de pedidos de licencia.

🚨 #Ahora | José Cevasco Piedra, exoficial mayor del Congreso: ➡️"Digna Calle no ha incumplido el reglamento. No hay un plazo límite para un congresista pida licencia personal". #DiálogoAbiertoxNacional pic.twitter.com/9bN3ReEJdK

"La realidad es la siguiente: Ella no ha incumplido el reglamento. Gracias a Digna Calle es que estamos sabiendo que las licencias en el Congreso no están bien reguladas. No hay un plazo límite para que tu pidas licencia personal. En el parlamento, las licencias no tienen plazo", declaró.