Digna Calle: "Sigo trabajando de manera virtual porque el Congreso lo permite"

La congresista Digna Calle indicó que sigue "trabajando de manera virtual porque el Congreso lo permite". Además, aseguró que acudirá presencialmente a las sesiones el día que la Presidencia del Parlamento lo disponga así.

Tras su intervención en la Comisión de Ética, la parlamentaria aseveró que no existió ninguna falta de su parte y apuntó que se basó del Reglamento del Legislativo y la autorización del Consejo Directivo.

"No hubo ninguna falta ética. Me he basado al Reglamento del Congreso de la República y la autorización que me dio el Consejo Directivo (...) Yo sigo trabajando de manera virtual porque el Congreso lo permite. El día que la presidencia llame a sesiones presenciales, ese día yo estaré. Tengo mi oficina en el tercer piso donde sigo laborando virtualmente", declaró a la prensa.