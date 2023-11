Dina Boluarte asegura que "Perú es un país seguro" en comparación con Israel: "No es que yo esté en las nubes"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aclaró sus cuestionadas declaraciones donde asegura que Perú está "paz y calma", asegurando que se refería a que el territorio peruano no atraviesa una situación como la de Israel, que presenta una guerra.

Durante una ceremonia de reconocimiento al embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa, y a la tripulación que repatrió a peruanos, la mandataria no dudó en esclarecer sus manifestaciones que ocasionaron diversas reacciones entre la población y las autoridades del Estado.

"El Perú es un país seguro, tenemos la delincuencia sí, pero frente a una guerra o frente a lo que vivimos en la época de Sendero Luminoso, a esa inseguridad me refiero cuando me encuentro en el exterior digo que el país está seguro. No es que yo esté en las nubes o esté en otro país", precisó Boluarte.