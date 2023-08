Dina Boluarte: 'Cambiando Rumbos' garantizará una educación de calidad para los adolescentes en todo el país

La presidenta de la República, Dina Boluarte manifestó su compromiso con niños, adolescentes y jóvenes garantizando una educación de calidad a fin de que puedan forjarse un buen futuro. Ello, tras el lanzamiento de la intervención 'Cambiando Rumbos'.

Durante el evento llevado a cabo este jueves 31 de agosto en el distrito de San Borja, la mandataria señaló que los adolescentes se encuentran expuestos a una serie de riesgos, como lo serían: consumo de drogas, ingesta de alcohol, delincuencia, deserción escolar, trata de personas, drogas, acoso sexual, bullying, entre otros.

Además, Boluarte anunció que el 'Programa Juntos' del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) atendió a casi 700 mil hogares con gestantes y a los niños y adolescentes con servicios de educación y salud; y 79 mil hogares recibieron la transferencia Primera Infancia.

Cabe mencionar que, el lanzamiento de la intervención 'Cambiando Rumbos', se da como parte del plan 'Con Punche Perú', el cual es impulsado y organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

Dicho lanzamiento resulta ser una intervención integral que busca fortalecer las capacidades y oportunidades de desarrollo social, personal y económico de los adolescentes y jóvenes que se encuentran en un contexto social vulnerable.

"Me dirijo a los jóvenes presentes, no duden en denunciar la violencia, díganle no a las drogas. Sepan que la educación es el camino para el progreso y el desarrollo, apuesten siempre por la paz. El Estado es un aliado para sus objetivos, cuenten siempre con nosotros, queremos construir nuevas oportunidades para todos", declaró ante los medios.