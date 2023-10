Dina Boluarte: Congresista Kelly Portalatino asegura que Perú Libre apoyará moción de vacancia presidencial

La congresista de la República, Kelly Portalatino, aseguró que la bancada de Perú Libre apoyará la moción de vacancia que se presentó hoy contra la presidenta Dina Boluarte, por viajes al extranjero.

En declaraciones a los medios, la parlamentaria manifestó que el voto de apoyo de parte de la bancada de Perú Libre hacia la moción de vacancia contra la jefa de Estado es una demostración de respaldo hacia la población peruana.

Además, la legisladora expresó no habría un sustento claro para el último viaje oficial que ha realizado la mandataria hacia Alemania, Italia y la Ciudad del Vaticano. Al respecto, indicó que el Estado estaría gastando una fuerte suma de dinero al efectuar estos viajes, por lo que ella no dudaría en firmar su apoyo a la vacancia presidencial.

"Si me dan a mí por supuesto que firmaría, no lo duden, porque se está gastando100 mil dólares para el viaje de una invitación de representantes de empresarios alemanes, no es una invitación del Gobierno de Alemania al Estado peruano. Esta invitación de los representantes alemanes ¿con qué objetivo? no hay un sustento", expresó Portalatino.